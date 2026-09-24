OnePlus 16 получит перископ и новые режимы камеры

OnePlus продолжает раскрывать характеристики флагманского OnePlus 16, презентация которого состоится в Китае в октябре. На этот раз компания подтвердила параметры камер и новые режимы съемки, которые должны стать одним из главных отличий модели от предшественника.

Источник изображения: gizmochina // OnePlus

Основная камера получит 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,4 дюйма с объективом f/1,6. Ее дополнит 50-мегапиксельный перископический модуль с 3-кратным оптическим и 6-кратным зумом без потери качества.

Сверхширокоугольная камера также будет 50-мегапиксельной и обеспечит угол обзора 116°. Для селфи предусмотрена 50-мегапиксельная камера с автофокусом.

Вместе с новым оборудованием OnePlus добавит три специальных режима. Master Mode должен формировать более естественную, похожую на пленочную картинку с мягкой передачей света. High-Pixel Mode ориентирован на максимальную детализацию, а Widescreen Mode с соотношением сторон 65:24 позволит создавать особенно широкие кадры с кинематографической композицией.