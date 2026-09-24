Представлен Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027: 5500 нит, 170 Вт звука и 360 Гц

Новинка получила более яркую матрицу, мощную акустику Harman и набор функций для геймеров

Xiaomi представила в Китае телевизор TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition — улучшенную версию стандартной модели с акцентом на яркость изображения и звук.

Новинка оснащена RGB-Mini LED-панелью с отдельными красными, зелеными и синими источниками света. Производитель заявляет 100% охват цветового пространства BT.2020, а специальное покрытие снижает отражения до 0,5%.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Пиковая яркость увеличена на 500 нит и теперь достигает 5500 нит. За обработку изображения отвечает чип XM9000, отвечающий за цветопередачу и контраст между подсветкой и ЖК-слоем.

Телевизор получил встроенную акустику мощностью 170 Вт в конфигурации 4.1.2 вместо 130-ваттной системы 2.1.2 у обычной версии. Аудиосистема настроена Harman и поддерживает Dolby Atmos.

Для игр предусмотрены 4K-разрешение и частота 180 Гц с возможностью повышения до 360 Гц в специальном режиме. Также заявлены VRR, AMD FreeSync Premium Pro и четыре HDMI 2.1. Телевизор работает на HyperOS 4, оснащен 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а встроенный миллиметровый радар способен определять положение зрителя и автоматически корректировать изображение и звук.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Цены в Китае — от 945 долларов за 65-дюймовую версию до 2100 долларов за 98-дюймовую.