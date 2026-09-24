Xiaomi 18 Pro выходит не только в Китае, но и на мировом рынке, в отличие от предшественника

Компания официально подтвердила глобальный запуск Xiaomi 18 Pro уже в этом году

Xiaomi объявила о международном релизе серии Xiaomi 18 Pro, представленной накануне в Китае. Компания подтвердила, что Xiaomi 18 Pro Series выйдет на мировой рынок до конца 2026 года. Это заметное изменение стратегии: Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, представленные годом ранее, за пределами Китая не продавались.

В своем официальном сообщении Xiaomi также назвала новинки первыми в мире смартфонами на базе новой платформы Qualcomm, под которой подразумевается серия Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Дополнительный тизер опубликовало индийское подразделение Xiaomi. Оно заявило, что Xiaomi 18 Pro «выходит на глобальный рынок» и появится «скоро», что может указывать на Индию как на один из первых регионов международного запуска. При этом пока неизвестно, будет ли там доступна старшая модель Xiaomi 18 Pro Max.

На глобальном рынке новинкам предстоит конкурировать с флагманами Oppo Find X10 и Vivo X500, которые также готовятся к международному дебюту.