«Яндекс Мессенджер» больше не будет получать обновления

«Яндекс» прекратил обновление отдельных приложений «Яндекс Мессенджера», подтвердили в компании. Платформа для общения полностью интегрирована в «Телемост», развитие которого теперь является основным направлением. Сам «Мессенджер» пока продолжит работать, однако новых обновлений для его приложений больше не планируется.

Функции сервиса уже доступны в «Телемосте»: пользователи могут переписываться, совершать звонки и проводить видеовстречи. При переходе контакты, история переписки и вложения переносятся автоматически. «Телемост» при этом можно бесплатно использовать для общения и видеозвонков.

Источник изображения: ТАСС // Сергей Булкин

«Яндекс Мессенджер» появился в 2020 году на базе «Яндекс Чатов», а позднее стал частью корпоративной платформы «Яндекс 360». В конце 2025 года компания объявила о переносе его возможностей в «Телемост». Теперь миграция завершена на всех поддерживаемых платформах, а по итогам первого полугодия 2026 года сервисом пользовались более 8 млн человек.