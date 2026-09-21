В России переписали цены на Avatr 12, который на старте продаж предлагался с пожизненной гарантией

Avatr пересмотрел российские цены на электрический лифтбек 12 2026 года выпуска. Как установили «Автоновости дня» при мониторинге прайс-листов, три из четырёх комплектаций подорожали в сентябре на 200–300 тыс. рублей. При этом базовый заднеприводный Avatr 12_1 за 6,99 млн рублей изменения не затронули.

Стоимость версии 12_2 с полным приводом и силовой установкой мощностью 578 л.с. выросла до 7,79 млн рублей, комплектация 12_3.1 теперь стоит 8,29 млн рублей, а топовая 12_3.2 — 8,39 млн рублей. Все эти варианты оснащены батареей CATL ёмкостью 94,53 кВт•ч и двумя электромоторами, развивающими 650 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 секунды.

Источник изображения: Автоновости дня // Константин Завьялов / «Автоновости дня» с международной промышленной выставки «Иннопром»

Базовый Avatr 12 получает один электромотор мощностью 313 л.с. и способен ускоряться до 100 км/ч за 6,7 секунды. Запас хода составляет до 610 км по циклу NEDC у заднеприводной версии и 565 км у полноприводных модификаций. Среди особенностей модели — коэффициент аэродинамического сопротивления Cx 0,21, панорамная крыша площадью 2,57 м² и активный задний спойлер, создающий до 110 Н дополнительной прижимной силы на скорости свыше 120 км/ч.

Первым покупателям (оформившим автомобиль на старте продаж в декабре 2025 года) производитель предоставил расширенную пожизненную гарантию на ключевые силовые элементы и высоковольтную батарею CATL. Теперь же гарантия составляет 5 лет или 120 000 км пробега на основные узлы, а также 8 лет или 160 000 км пробега на высоковольтные компоненты (батарею, электромоторы и контроллеры).