Россияне смогут увидеть сияние Меркурия

12 октября Меркурий достигнет максимального углового удаления от Солнца и будет особенно хорошо заметен на вечернем небе. Планета окажется в созвездии Весов, а её блеск достигнет 0,0 звёздной величины. По словам руководителя обсерватории Университета Решетнева Сергея Веселкова, лучшие условия сложатся в европейской части России, где Меркурий при благоприятной погоде можно будет попытаться увидеть даже невооружённым глазом.

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В Сибири наблюдать планету будет значительно сложнее: Меркурий будет заходить за горизонт почти одновременно с Солнцем и окажется в его ярком свете. Поэтому продолжительность подходящего для наблюдений периода там окажется небольшой.

Ещё одно интересное событие произойдёт утром 5 октября. Луна, освещённая примерно на 31%, пройдёт в созвездии Рака всего примерно в 3 градусах от красноватого Марса. Марс будет иметь блеск около 1,0 звёздной величины, и оба объекта, по словам астронома, можно будет наблюдать невооружённым глазом.