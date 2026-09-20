Oppo показала тизеры нового смартфона

Oppo начала тизерить K14 Plus 5G, а на Flipkart уже появилась отдельная страница устройства. Компания пока не раскрывает дату презентации. На тизере смартфон показан с плоской рамкой и физическими кнопками, а среди расцветок заметны оранжевый и серый или серебристый варианты.

Название Plus традиционно намекает на улучшенные характеристики по сравнению с базовыми моделями. В случае K14 Plus ожидается увеличенный аккумулятор или дисплей, однако Oppo пока не раскрыла точные параметры.

Источник изображения: gizmochina // Oppo

Для сравнения, выпущенный в марте K14 5G получил батарею на 7000 мА•ч, 45-ваттную зарядку SUPERVOOC, 120-герцевый экран и платформу MediaTek Dimensity 6300.

В актуальной линейке также представлены K14x и недавно дебютировавший K14 Lite, поэтому новинка должна занять более высокую позицию.