Oppo показала тизеры нового смартфона
Oppo K14 Plus 5G пока не имеет даты выхода
Oppo начала тизерить K14 Plus 5G, а на Flipkart уже появилась отдельная страница устройства. Компания пока не раскрывает дату презентации. На тизере смартфон показан с плоской рамкой и физическими кнопками, а среди расцветок заметны оранжевый и серый или серебристый варианты.
Название Plus традиционно намекает на улучшенные характеристики по сравнению с базовыми моделями. В случае K14 Plus ожидается увеличенный аккумулятор или дисплей, однако Oppo пока не раскрыла точные параметры.
Для сравнения, выпущенный в марте K14 5G получил батарею на 7000 мА•ч, 45-ваттную зарядку SUPERVOOC, 120-герцевый экран и платформу MediaTek Dimensity 6300.
В актуальной линейке также представлены K14x и недавно дебютировавший K14 Lite, поэтому новинка должна занять более высокую позицию.
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