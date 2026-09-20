Представлен внешний объектив Hasselblad для смартфонов Oppo Find X10

Аксессуар поддержат две модели серии, а камеры смартфонов получат специальные режимы для сценического освещения и отличную стабилизацию

Oppo готовит для серии Find X10 новый Hasselblad Teleconverter Kit, рассчитанный в том числе на съёмку концертов.

Глава продуктовой линейки Oppo Find Чжо Шицзе подтвердил совместимость аксессуара с Find X10 и Find X10 Pro Max. Компания уже использовала похожее решение для Find X9 Pro, где комплект включал телеконвертер, магнитную рукоятку, чехол и ремень.

Источник изображения: gizmochina // Oppo

Предыдущий телеконвертер обеспечивал увеличение 3,28× и позволял получить до 10-кратного увеличения на Find X9 Pro. Для нового аксессуара Oppo пока не раскрыла характеристики, стоимость и комплектацию, поэтому неизвестно, будет ли он продаваться вместе со смартфонами или отдельно.

В самой серии Find X10 производитель делает акцент на телеобъективе с большой диафрагмой и оптической стабилизацией до 7,5 ступени по стандарту CIPA. Для концертов предусмотрены специальные пресеты обработки сценического освещения, а при видеосъёмке в 4K можно одновременно записывать выступление целиком и получать набор Live Photos.

Линейка будет включать три модели: Find X10 с двумя 200-мегапиксельными камерами, Find X10 Pro Max с тройной системой на 200 Мп и доступный Find X10 E.