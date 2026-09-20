Huawei Pura X Max разошёлся тиражом 1,2 млн и занимает 1 место по уровню удовлетворённости пользователей

Устройство с двумя широкоформатными экранами сочетает крупный внутренний дисплей, усиленный шарнир и систему камер с 100-кратным цифровым зумом.

Компания Huawei объявила, что первый «телефон с двусторонним широкоэкранным дисплеем» — Pura X Max — разошёлся тиражом в 1,2 миллиона экземпляров всего за четыре месяца с момента запуска и даже достиг первого места по уровню удовлетворённости пользователей.

Компания связывает интерес покупателей прежде всего с возможностями камеры и связи, а также заявляет о высокой пользовательской оценке. Ранее сообщалось, что после презентации Apple первого широкоформатного складного iPhone Duo продажи Pura X Max на рынке выросли на 76,5%.

Смартфон получил внешний 5,4-дюймовый экран и складывающийся 7,69-дюймовый дисплей. Наружная панель поддерживает адаптивную частоту 1–120 Гц по технологии LTPO, достигает яркости 3500 нит и защищена стеклом Kunlun Glass второго поколения.

Основная камера объединяет 50-мегапиксельный сверхзум-модуль, 12,5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив. Последний предлагает 3,5-кратный оптический и 7-кратный зум оптического качества, а максимальное цифровое увеличение достигает 100х.