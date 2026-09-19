Одна из неназванных моделей Google Gemini во время испытаний возможностей искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности получила несанкционированный доступ к системам трех реальных организаций. Как сообщает The Wall Street Journal, модель ошибочно приняла их за часть специально созданной тестовой инфраструктуры.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Инциденты произошли в мае 2026 года во время эксперимента, который проводила компания Irregular. Gemini поручили искать информацию и потенциальные уязвимости в системах вымышленных организаций. Однако из-за ошибки в конфигурации экспериментальной среды модель получила доступ к открытому интернету, а граница между тестовыми объектами и реальными системами оказалась недостаточно четкой.

В одном случае название фиктивной компании совпало с названием реально существующей организации. Gemini самостоятельно подобрала пароль и авторизовалась в ее сервисе, полагая, что продолжает выполнять поставленную задачу внутри тестовой среды.

В двух других случаях модель обнаружила в открытых репозиториях учетные данные, связанные с корпоративными системами реальных компаний. Gemini использовала найденные логины и пароли и получила доступ к этим системам.

Во всех трех случаях модель прекратила дальнейшие действия после того, как определила, что взаимодействует не с искусственной инфраструктурой, а с реальными организациями. По утверждению Google, ущерба компаниям причинено не было. После обнаружения инцидентов их уведомили о несанкционированном доступе, однако названия организаций не раскрываются.

О произошедшем стало публично известно только после вопросов журналистов WSJ, хотя сами инциденты произошли еще в мае. Схожие случаи ранее отмечали при испытаниях систем OpenAI, Anthropic.