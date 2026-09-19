Зафиксирован слом модели ценообразования на рынке КНР: китайские ИИ-провайдеры отказываются от ценовой войны за токены

Аналитики Bank of America описали структурный сдвиг на китайском рынке ИИ: провайдеры уходят от плоского снижения цены за токен к многоуровневому ценообразованию, где ключевой метрикой становится стоимость выполнения задачи целиком.

«Базовый инференс стремительно коммодитизируется, тогда как передовые возможности сохраняют дифференциацию», — говорится в анализе. Триггером, по версии банка, стал выход дешёвых моделей DeepSeek, радикально сжавших цены для разработчиков.

Индекс Silicon Data в августе фиксировал среднюю цену инференса $1,16–1,18 за миллион токенов — минимум года, против $2,04 в конце мая. В июле компания ввела и временной тариф: прайс на V4 удваивается в пекинские часы пик (с 9 до 12 и с 14 до 18), с 6 до 12 юаней за миллион токенов на выходе.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Аналитики Bank of America подчёркивают, что цена за токен перестала отражать реальную стоимость для заказчика. Агентные сценарии предполагают множественные вызовы модели, обращение к инструментам, повторы шагов и валидации человеком — всё это не отражено в построчных тарифах API. Премиальное ценообразование теперь удерживают только модели с сильным рассуждением, длинным контекстным окном, мультимодальностью и агентностью. Для ML-команд это означает смену метрики закупки: сравнивать нужно не цену токена, а полную стоимость получения надёжного результата, включая процент успешного завершения, накладные расходы на вызовы инструментов и усилия человека на пост-проверку.