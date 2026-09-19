106 лет никто не мог прочитать немецкий шифр времени Первой мировой войны — ChatGPT раскрыла вековой секрет
При этом ИИ пояснил, почему немецкое сообщение 1918 года не могли расшифровать
Зашифрованное немецкое военное сообщение времен Первой мировой войны, остававшееся неразгаданным более ста лет, удалось расшифровать с помощью искусственного интеллекта GPT-Astra. Радиограмма содержала сведения о передвижении британских и союзных кораблей в районе Крыма.
Сообщение было передано 29 ноября 1918 года и предназначалось германскому военному командованию. Оно входило в список из 50 известных нерасшифрованных сообщений, опубликованных немецким научным порталом Scienceblogs.de.
Известно, что для защиты радиограммы использовался немецкий полевой шифр ADFGVX — одна из самых сложных систем своего времени. Он сочетал подстановку символов и последующую перестановку, которая зависела от секретного ключевого слова.
Разработчик под псевдонимом Prinz поручил расшифровку модели GPT-Astra. В качестве ключа ИИ использовал немецкое слово TRUPPENVERSCHIEBUNG («перемещение войск»), после чего получил осмысленный текст о прибытии британского крейсера в Севастополь и подходе союзной эскадры 26 ноября.
Полученный результат сопоставили с историческими документами. Согласно военным записям, британский легкий крейсер HMS Canterbury действительно прибыл в Севастополь 24 ноября 1918 года, а союзная эскадра вошла туда двумя днями позже. Это совпадает с содержанием расшифрованной радиограммы и косвенно подтверждает правильность выбранного ключа.
Исследователь также предполагает, что один из символов даты был ошибочно передан еще во время радиосвязи — подобные неточности для сообщений той эпохи считались вполне обычными.
По версии GPT-Astra, шифр мог оставаться неразгаданным более века из-за неверного предположения о сроках использования ключевого слова TRUPPENVERSCHIEBUNG. Ранее считалось, что его начали применять лишь с 9 декабря 1918 года, поэтому радиограмму от 29 ноября просто не пытались расшифровывать с этим ключом.
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