Представлен кабель с экраном и тремя разъёмами USB-C от Cuktech

Ultra 10 1-to-2 показывает заряд в реальном времени, поддерживает два USB-C и мощность до 140 Вт

Cuktech открыла предварительные заказы на кабель Cuktech Ultra 10 1-to-2 Smart Adapter Cable. Обычная цена устройства составляет 149 юаней, но на старте его можно приобрести за 129 юаней. Продажи начнутся 21 сентября.

Источник изображения: ithome // Cuktech

Главной особенностью новинки стал встроенный 0,96-дюймовый TFT-экран, который отображает уровень заряда и автоматически определяет подключённое устройство.

Производитель называет Ultra 10 первым кабелем для передачи данных с экраном, интегрированным с приложением Mi Home. Через приложение можно настраивать работу устройства и переключать протоколы управления. Внутри установлен собственный чип преобразования протоколов, который позволяет старым зарядным устройствам и внешним аккумуляторам корректно работать с современными гаджетами.

Адаптер оснащён двумя портами USB-C и способен одновременно обеспечивать зарядку и передачу данных. Максимальная мощность достигает 140 Вт, а скорость передачи данных — 480 Мбит/с. Для зарядки используется фирменная технология OPC Safe Charge 2.0, которая подбирает отдельные параметры питания для разных подключённых устройств.