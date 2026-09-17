Такого не было за 5 лет наблюдений: зафиксирован самый длинный перерыв во вспышках на Солнце с 2021 года

На Солнце впервые с декабря 2021 года зафиксирован четырёхдневный период без единой вспышки класса C и выше. Последний раз столь продолжительная пауза наблюдалась с 7 по 11 декабря 2021 года и длилась пять суток. Если 17 сентября новая вспышка не произойдёт, будет установлен новый антирекорд для текущего периода солнечного цикла.

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Особенность ситуации в том, что нынешний 25-й цикл находится всего примерно через два года после пика активности. При этом его спад, судя по текущей динамике, может оказаться значительно быстрее ожидаемого. Цикл начался в декабре 2019 года и сейчас идёт его седьмой год. Теоретически при сохранении нынешних темпов он может оказаться девятилетним. Подобная продолжительность встречалась крайне редко — последний раз такие циклы наблюдались ещё во второй половине XVIII века.

Сам цикл уже успел выйти за рамки первоначальных прогнозов: фаза роста почти вдвое превысила ожидавшиеся показатели. Теперь внимание учёных переключается на скорость снижения активности. Согласно современным представлениям, более стремительный спад солнечного цикла может быть связан с последующим усилением активности в следующем цикле.