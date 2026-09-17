«Мы ведем переговоры с Apple». Минцифры обсуждает запуск 5G на iPhone в России

Минцифры России обсуждает с Apple возможность подключения 5G на iPhone в российских сетях. Об этом 17 сентября заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, стороны ведут переговоры о том, чтобы пользователи смартфонов Apple получили доступ к сетям пятого поколения.

Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone. Максут Шадаев

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Первые российские сети 5G были запущены на прошлой неделе. На начальном этапе технология должна быть доступна пользователям Android, тогда как возможность подключения iPhone зависит от Apple. Сейчас компания официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов.

Для активации 5G Apple потребуется обновить операторскую конфигурацию смартфонов после успешного тестирования их работы в российских сетях.

Сейчас 5G уже запущен в 16 городах и доступен примерно 10 млн абонентов. Минцифры также прорабатывает расширение сети ещё на 50 городов до конца 2026 года.