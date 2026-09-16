Анонсирован Toyota Hilux 2028

Toyota подтвердила серийный выпуск водородной версии пикапа Hilux нового поколения. Hilux FCEV с силовой установкой на топливных элементах выйдет на европейский рынок в 2028 году и будет продаваться одновременно с дизельной версией и полностью электрическим Hilux BEV.

Toyota уже показала первый тизер серийного водородного пикапа. На затемненном изображении видна новая светотехника с сегментированными дневными ходовыми огнями, но остальные отличия от обычного Hilux пока скрыты. Неизвестно даже, получит ли FCEV закрытую переднюю часть, как электрический Hilux.

Технические характеристики пока раскрыты частично. Toyota заявляет запас хода более 400 км по циклу WLTP и максимальную массу буксируемого прицепа 2500 кг. Для сравнения, электрический Hilux BEV проезжает около 257 км по WLTP, а его буксировочная способность составляет 1600–2000 кг в зависимости от конфигурации и требований конкретного рынка.

Главным преимуществом водородной версии должна стать скорость заправки: три водородных баллона можно заполнить примерно за пять минут, что значительно быстрее зарядки крупной тяговой батареи.

Проблемой является инфраструктура: по данным European Hydrogen Observatory, в Европе и Великобритании сейчас работает около 179 водородных заправок. Поэтому на первом этапе Hilux FCEV будет особенно интересен регионам с развитой водородной сетью и корпоративным автопаркам, располагающим собственными заправочными станциями.

Немаловажен и вопрос цены: водородные автомобили обычно дороже аналогов с ДВС и электромобилей. Стоимость Hilux FCEV Toyota объявит ближе к началу продаж.

Водородный Hilux разрабатывается уже несколько лет. Первый прототип компания показала в 2022 году, использовав технологии седана Toyota Mirai. В 2024 году в Великобритании изготовили десять экспериментальных пикапов для испытаний.

У прототипов три водородных баллона размещались внутри рамного шасси, а тяговая батарея находилась под грузовой платформой. Мощность электромотора, установленного на задней оси, — 182 л.с. и 300 Нм.