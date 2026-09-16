Мобильные видеокарты GeForce RTX 50 Laptop теперь можно очень заметно ускорить

Но это может быть чревато

У владельцев ноутбуков с видеокартами GeForce RTX 50 Laptop появился способ заметно повысить их производительность в играх. Новый инструмент NvpwrControl, созданный программистом LevinAi-arch, позволяет существенно повысить лимиты мощности мобильных 3D-карт.

Начиналось всё с ноутбука Lenovo Legion Pro 5 Gen 10 с видеокартой RTX 5070 Ti Laptop. По умолчанию она имеет лимит мощности на отметке в 115 Вт и плюс ещё 25 Вт может дать технология Dynamic Boost. Автор же добился того, что лимит можно повысить до 180 Вт, то есть почти на 30%.

Что касается других моделей, экспериментально поддерживаются RTX 5080 Laptop и RTX 5090 Laptop, для которых лимит можно увеличить до 225 Вт.

Тестов пока нет, но несложно догадаться, что столь заметное повышение лимитов мощности у карт, которые изначально сильно урезаны именно по этому показателю, должно приводить к заметному росту производительности. Правда, речь о ноутбуках, поэтому стоит иметь в виду, что системы охлаждения и подсистемы питания могут не справиться со столь существенно выросшей нагрузкой.