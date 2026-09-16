Более миллиарда Android-устройств остались без обновлений безопасности

Почти половина активно используемых Android-устройств в мире работает на версиях операционной системы, которые больше не получают регулярные патчи безопасности от Google. По оценке Cybernews, потенциально речь идет более чем о 1,5 млрд смартфонов и других устройств.

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Согласно данным StatCounter за август 2026 года, на Android 14 и более новые версии приходится около 56,7% устройств. При этом Android 13 занимает 14,75% рынка, Android 12 — 10,07%, Android 11 — 8,31%, а оставшаяся доля приходится на еще более старые версии системы.

Оценка в 1,5 млрд устройств является приблизительной и основана на сторонних данных о 3,9 млрд активных Android-устройств. Даже если использовать более консервативную оценку самой Google — свыше 3 млрд активных устройств в мире, число смартфонов на устаревших версиях все равно может достигать 1,3 млрд.

Весной 2026 года Android 13 фактически вышла из основного цикла системных обновлений: с апреля Google регулярно выпускает исправления уже только для Android 14, 15, 16, а к сентябрю к списку добавилась и Android 17.

Это не означает, что смартфоны на Android 13 или более ранних версиях перестают работать или сразу становятся небезопасными. Проблема накапливается постепенно: по мере обнаружения новых уязвимостей часть из них больше не получает исправлений на уровне самой операционной системы.

Риски могут быть серьезными. В актуальных бюллетенях безопасности Android регулярно появляются критические уязвимости, которые при определенных условиях позволяют повысить привилегии или выполнить сторонний код. Некоторые из таких атак потенциально не требуют активных действий со стороны владельца устройства.

Нужно отметить, что старые смартфоны не остаются полностью без защиты. Благодаря Project Mainline Google может обновлять отдельные системные компоненты через Google Play — сетевые, мультимедийные, криптографические. Однако этот механизм не способен заменить полноценные патчи безопасности и не устраняет уязвимости в ядре, драйверах и прошивке производителя.

Какую-то защиту обеспечивает Google Play Protect, который проверяет приложения и помогает обнаруживать часть вредоносного ПО, но он также не исправляет системные уязвимости самой операционной системы.