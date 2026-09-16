Грузовик «Прогресс МС-36» полетит к МКС в ноябре и повезёт робота «Теледроид»

Экзоскелет к нему уже отправлен на станцию

Как сообщили в трансляции Роскосмоса к запуску грузового корабля «Прогресс МС-35», следующий космический грузовик «Прогресс МС-36» отправится к Международной космической станции (МКС) в ноябре 2026 года. «Прогресс МС-35», запуск которого к МКС состоялся сегодня, 16 сентября, повёз на станцию первую партию оборудования для космического эксперимента «Теледроид» — «доспехи» космонавта с вычислительным комплексом (экзоскелет).

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Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов во время трансляции рассказал, что сам робототехнический комплекс «Теледроид» будет доставлен на МКС в ноябре на грузовом корабле «Прогресс МС-36». По словам Баканова, с помощью робота можно будет выполнять особо опасные операции, чтобы не рисковать жизнями космонавтов.

«Теледроид» представляет собой антропоморфную систему торсового типа (без ног), оснащенную техническим зрением. Часть задач он сможет выполнять автономно, а также будет работать в копирующем режиме, повторяя действия космонавта в экзоскелете.