SpaceX добавила себе ещё $13,3 млрд в год на дата-центрах — теперь ИИ приносит ей $41,1 млрд

SpaceX заключила ещё один крупный контракт на вычислительные мощности своих дата-центров. Финансовый директор компании Брет Джонсон сообщил на конференции Goldman Sachs Communacopia + Technology 2026, что совокупный годовой доход SpaceX от таких контрактов достиг $41,1 млрд. Новый договор принесёт компании $13,3 млрд в год, или $1,11 млрд в месяц, начиная с декабря 2026 года. Имя заказчика не раскрывается, Джонсон уточнил лишь, что речь идёт о размещении вычислительной инфраструктуры для ИИ.

Это уже 4-й крупный контракт SpaceX на вычислительные мощности для ИИ, заключенный в 2026 году. Ранее компания договорилась с Anthropic об аренде мощностей на $1,25 млрд в месяц, аренда Google Cloud стоит $920 млн в месяц и Reflection AI на $150 млн в месяц. В июле также сообщалось о переговорах SpaceX с Министерством обороны США по поводу вычислительного контракта для Пентагона стоимостью в несколько миллиардов долларов.

Источник изображения: Google Maps

К 30 июня 2026 года у SpaceX было около 1,4 ГВт действующих мощностей дата-центров. Компания рассчитывает увеличить их более чем до 2 ГВт к концу этого года, а к концу 2027-го приблизиться к 10 ГВт. В её инфраструктуру входят дата-центры Colossus 1 и Colossus 2, третий строится в Саутхейвене, а в районе Мемфиса началась разработка 4-го объекта.

Изначально дочерняя компания SpaceX — xAI — использовала вычислительные мощности Colossus для обучения собственной LLM Grok. После заключения контракта с Anthropic Илон Маск заявил, что компания активно ищет новых клиентов для своих дата-центров. Теперь вычислительная инфраструктура, которую xAI первоначально создавала для собственных ИИ-систем, стала для SpaceX отдельным источником выручки: только уже заключенные соглашения дают компании $41,1 млрд в год.