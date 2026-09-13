Выглядит как мопед, но сертифицирован как электровелосипед. В Китае за 940 долларов продают Ninebot Mz3 FlashRider: 400 Вт и запас хода 16,5 км

Аудиосистема, ABS и система контроля давления в шинах — уже в базовом оснащении

Ninebot начала продажи в Китае нового электрического двухколесника Mz3 FlashRider. Модель соответствует обновленному национальному стандарту для электровелосипедов, стоимость — 6300 юаней (это примерно 940 долларов).

Mz3 построен на жесткой раме и получил задние амортизаторы с пятью уровнями регулировки жесткости. Устройство оснащено 12-дюймовыми колесами, система контроля давления в шинах — уже в базе. Спереди установлены четырехпоршневые суппорты и 220-миллиметровый диск, сзади — 200-миллиметровый тормозной диск. Предусмотрена и двухканальная ABS.

В заднем колесе установлен электромотор мощностью 400 Вт. Максимальная скорость ограничена 25 км/ч в соответствии с требованиями для этой категории электротранспорта. Питается мотор от свинцово-кислотной батареи (48 В и 12 А·ч), что соответствует примерно 576 Вт·ч. Заявленный теоретический запас хода — 35 км, но в условиях реальной эксплуатации он значительно ниже — около 16,5 км.

Mz3 FlashRider получил 5-дюймовую цветную панель приборов. Она умеет отображать навигацию, позволяет управлять музыкой и телефонными звонками. Кроме того, аудиосистема входит в стандартную комплектацию.