Amazon заказала ещё 6 запусков Ariane 6 для Amazon Leo

Компания увеличила заказ с 18 до 24 запусков после успешных миссий, в ходе которых на орбиту вывели 100 спутников

Amazon заказала у европейской Arianespace ещё 6 запусков ракеты Ariane 6 для развертывания спутниковой сети Amazon Leo. Новый контракт увеличил общее число запланированных запусков для Amazon с 18 до 24. В 2026 году Arianespace уже выполнила 3 миссии Ariane 6 для компании, доставив на орбиту 100 спутников.

Дополнительные запуски позволят Amazon продолжить развёртывание спутниковой группировки на фоне задержек запусков у других поставщиков. В Amazon заявили, что увеличение заказа с 18 до 24 миссий отражает доверие компании к Ariane 6 и дальнейшие инвестиции в европейскую пусковую инфраструктуру.

Вице-президент Amazon Leo Крис Вебер и генеральный директор Arianespace Дэвид Кавальолёс на Международном космическом саммите в Париже 9 сентября 2026 года Источник изображения: Arianespace

Первоначальное соглашение Amazon с Arianespace было заключено в 2022 году и предусматривало 18 запусков. Одновременно Amazon заказала 38 запусков ракеты Vulcan Centaur у United Launch Alliance и ещё 12 запусков New Glenn у Blue Origin Джеффа Безоса. После нового контракта Ariane 6 стала ещё более заметной частью плана развёртывания спутникового созвездия Amazon Leo.

Для Arianespace контракт также важен как дополнительные миссии программы Ariane 6: глава компании Давид Кавальолёс (David Cavailloles) заявил, что соглашение поддержит наращивание темпов запусков ракеты и укрепит возможности Европы по обеспечению собственных пусковых услуг.