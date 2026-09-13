43 водителя Tesla засняли спящими за рулём с включенным автопилотом: теперь NHTSA должна выяснить, достаточно ли Tesla защищает водителей от такого поведения

Конгрессмен США Раджа Кришнамурти (Raja Krishnamoorthi) потребовал от Министерства транспорта и Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA) проверить, достаточно ли Tesla препятствует опасному использованию системы Full Self-Driving (FSD).

Поводом стало расследование NBC, обнаружившее как минимум 43 видео, на которых владельцы Tesla спят за рулём или иным образом отвлекаются при активном автопилоте. 17 из этих видео были опубликованы в 2026 году. NBC также выявило 13 случаев, когда водители в Калифорнии получили штрафы за подобное нарушение.

Автопилот не освобождает водителя от контроля над автомобилем: Tesla прямо указывает в руководстве, что при использовании FSD уровня 2 водитель должен постоянно следить за дорогой и несёт ответственность за машину. Для контроля внимания Tesla использует салонную камеру, отслеживающую движения глаз и головы, а также датчики руля: если система считает, что водитель перестал следить за дорогой, она требует от него вмешательства.

Источник изображения: Tesla

При этом водители нашли способы обходить эти ограничения. В частности, некоторые используют солнцезащитные очки, чтобы камера не могла отслеживать движения глаз, а другие закрывают её головой куклы или фотографией самого водителя. Один из владельцев Tesla из Калифорнии, который признал, что спит за рулём при активном FSD, объяснил своё поведение тем, что система стала лучше.

В письме Кришнамурти просит NHTSA сообщить, какие данные ведомство собрало по этой проблеме, насколько эффективными оно считает существующие методы Tesla по предотвращению неправильного использования FSD и указывает ли имеющаяся информация на более широкий дефект безопасности, который может потребовать отзыва автомобилей. Отдельно NHTSA уже расследует работу FSD в 3,2 млн оснащённых этой системой Tesla. Теперь регулятору предстоит оценить не только ответственность водителей за сон и потерю контроля, но и достаточность механизмов, которыми Tesla пытается не допустить такого использования системы.