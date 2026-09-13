Microsoft утроит мощности дата-центров за 5 лет и доведёт их до 38 ГВт

Компания планирует увеличить совокупную мощность своих дата-центров с нынешних 12 до 38 ГВт к 2032 году

По данным Bloomberg, Microsoft рассчитывает выйти на 38 ГВт мощности дата-центров к 2032 году. Сейчас её инфраструктура располагает примерно 12 ГВт. В расчёт входят как собственные площадки Microsoft, так и арендованные мощности сторонних операторов, включая дата-центры для мощностей ИИ.

Темпы строительства уже заметно выросли: в последние кварталы Microsoft вводила около 1 ГВт новых мощностей, а за финансовый 2026 год запустила 88 дата-центров, из них 31 только в последнем квартале.

Для достижения 38 ГВт компании потребуется лишь немного увеличить средний темп — до чуть более 1 ГВт в квартал. Среди уже запущенных объектов есть два дата-центра Fairwater, специально рассчитанных на задачи искусственного интеллекта и способных размещать сотни тысяч графических процессоров.

Расширение требует и беспрецедентных расходов: капитальные затраты Microsoft выросли с $55,7 млрд в 2024 году до $115,9 млрд и $145,3 млрд в последующие годы, а на 2027 год компания ожидает около $175 млрд.

Microsoft не стала комментировать для Bloomberg планы по мощности дата-центров.

При этом масштабное строительство сталкивается с растущим сопротивлением в США: власти отдельных штатов требуют от операторов самостоятельно оплачивать модернизацию электросетей и водоснабжения, а некоторые регионы уже приостанавливают согласование новых дата-центров.