Видеокарта Nvidia за 16 000 долларов осталась невредимой. Очередной случай оплавления разъёма произошёл с RTX Pro 6000

Кабель питания имел защиту

ВидеокартыNvidiaASRock

Профессиональная видеокарта Nvidia RTX Pro 6000 с ценой около 16 000 долларов чудом осталась жива после расплавления разъёма питания. Всё потому, что расплавился разъём со стороны блока питания, а не видеокарты.

История становится ещё интереснее, если знать, что в этой системе использовался блок ASRock Taichi TC-1650T мощностью 1650 Вт, который имеет кабель питания 12v-2x6 с физической защитой от перегрева. Если точнее, речь о технологии TempGuard и наличие прямо в коннекторе питания специального терморезистора NTC. Однако находится он в разъёме со стороны видеокарты, а в этом случае оплавление произошло со стороны блока питания.

Фото 1
Источник изображения: ScientiaEtRatio91 (Reddit)

Сама видеокарта осталась невредимой.

Microsoft утроит мощности дата-центров за 5 лет и доведёт их до 38 ГВтБольше, чем просто камера: новый датчик изображения видит отдельные фотоны и сам их анализирует с пикосекундной точностью

Комментарии

правилами