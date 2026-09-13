Видеокарта Nvidia за 16 000 долларов осталась невредимой. Очередной случай оплавления разъёма произошёл с RTX Pro 6000
Кабель питания имел защиту
Профессиональная видеокарта Nvidia RTX Pro 6000 с ценой около 16 000 долларов чудом осталась жива после расплавления разъёма питания. Всё потому, что расплавился разъём со стороны блока питания, а не видеокарты.
История становится ещё интереснее, если знать, что в этой системе использовался блок ASRock Taichi TC-1650T мощностью 1650 Вт, который имеет кабель питания 12v-2x6 с физической защитой от перегрева. Если точнее, речь о технологии TempGuard и наличие прямо в коннекторе питания специального терморезистора NTC. Однако находится он в разъёме со стороны видеокарты, а в этом случае оплавление произошло со стороны блока питания.
Сама видеокарта осталась невредимой.
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