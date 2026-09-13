Битва за технологии памяти обостряется: Южная Корея грозит шпионам 30 годами тюрьмы

Беспрецедентный срок заключения за шпионаж в Южной Корее вводят на фоне громкого судебного разбирательства об утечке технологий производства памяти Samsung в Кита

В Южной Корее вступил в силу существенно обновленный закон о шпионаже, который усиливает защиту ключевых промышленных технологий. За передачу чувствительной технологической информации иностранному государству или связанной с ним организации теперь может грозить до 30 лет лишения свободы. Иными словами, случаи промышленного шпионажа таким образом фактически переводятся из категории корпоративных преступлений в сферу национальной безопасности.

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Ранее южнокорейские нормы о шпионаже в основном применялись к деятельности в интересах Северной Кореи. Это ограничивало их использование в делах об утечке технологий в другие страны. Новая редакция закона отменяет это ограничение и расширяет круг иностранных получателей секретной информации.

Одной из главных причин ужесточения законодательства стала ситуация в полупроводниковой отрасли. Южная Корея со своими гигантами Samsung Electronics и SK Hynix занимает ключевые позиции на мировом рынке памяти, но, в то же время, китайские YMTC и CXMT постепенно сокращают технологическое отставание.

По данным южнокорейской полиции, на Китай пришлось около половины выявленных в прошлом году случаев утечки чувствительных технологий с участием иностранных сторон. Министр промышленности Южной Кореи Ким Чон Гван ранее заявлял, что темпы технологического развития КНР вызывают у властей серьезную обеспокоенность.

Показательным стало дело бывших сотрудников Samsung. Прокуратура Сеула ранее предъявила обвинения десяти экс-сотрудникам компании, которых подозревают в передаче технологий китайскому производителю памяти CXMT. По оценке обвинения, из-за связанной с этим утечки Samsung могла потерять около 5 трлн вон продаж в 2024 году — примерно $3,7 млрд.

Полупроводниковая отрасль имеет для Южной Кореи стратегическое значение и с экономической точки зрения: микросхемы остаются одной из важнейших статей экспорта страны. Одновременно с ужесточением законодательства Сеул направляет значительные средства на расширение собственного производства и создание новых полупроводниковых кластеров.

Изменения происходят на фоне усиления международных ограничений вокруг передовых полупроводниковых технологий. США расширяют экспортный контроль в отношении Китая и призывают союзников жестче контролировать поставки чипов, оборудования и передачу технологий. Тайвань ранее также ужесточил законодательство, введя уголовную ответственность за экономический шпионаж в 2022 году.

Новый южнокорейский закон не связывают с Китаем напрямую, но на фоне громкого дела о шпионаже в Samsung становится понятно, какие технологические секреты и от кого хотят уберечь в Южной Корее.