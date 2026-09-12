Blizzard анонсировала Diablo V — релиз в 2029 году

Blizzard официально анонсировала Diablo V на фестивале BlizzCon 2026. Следующая часть знаменитой серии мрачных ролевых action/RPG уже находится в разработке и должна выйти в 2029 году одновременно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Сегодня опубликован первый тизер.

Анонс Diablo V состоялся всего через три года после выхода Diablo IV (напомним, между Diablo III и Diablo IV прошло более десяти лет). Ранее Blizzard обещала сократить производственные циклы между основными играми франшизы.

Действие новой игры развернется примерно через сто лет после событий Diablo IV. На этот раз игрокам не придется предотвращать надвигающийся конец света — они окажутся в Санктуарии, где катастрофа уже произошла.

Разработчики намекают на более заметные элементы выживания, но пока не раскрывают, насколько сильно они изменят привычную формулу Diablo. Классы персонажей, система развития, устройство открытого мира и основные игровые механики пока не раскрыты.