Огромный самолет для ракет и спутников, которому даже не нужна бетонная взлетно-посадочная полоса: американская Radia строит уникальный транспортник WindRunner

Американская Radia предложила использовать проектируемый сверхкрупный транспортный самолет WindRunner для перевозки ракетных ступеней, ускорителей, спутников и возвращаемых космических аппаратов. Главная идея — доставлять огромную космическую технику целиком и напрямую на космодромы, не разбирая ее на части и не отправляя в многодневное путешествие по морю или автомобильным дорогам.

WindRunner проектируется прежде всего с учетом объема груза, а не только его массы. В Radia считают, что габариты становятся все более серьезным ограничением для космической отрасли: ракеты и спутники увеличиваются, а существующие транспортные самолеты, дороги, порты и другая инфраструктура по-прежнему имеют жесткие ограничения.

Из-за этого крупные космические системы приходится разбирать перед транспортировкой, а иногда — неделями перевозить наземным и морским транспортом. Кроме дополнительных расходов и потери времени, такая логистика требует многократно перемещать дорогостоящую технику, повышая риск ее повреждения.

WindRunner должен позволить перевозить полностью собранные ракетные ступени и ускорители, крупные спутники и возвращенные после запуска многоразовые аппараты. По замыслу разработчиков, доставка между заводом, испытательным центром и космодромом будет занимать часы вместо нескольких дней или недель.

Для погрузки крупногабаритных объектов самолет получит открывающуюся носовую часть, низко расположенную грузовую палубу и специальную систему перемещения грузов. При этом Radia заявляет о совместимости WindRunner с обычным аэродромным и грузовым оборудованием, поэтому для него не потребуется создавать уникальную инфраструктуру в каждом пункте назначения.

Самолет также проектируется с возможностью взлета и посадки с грунтовых полос длиной примерно от 1800 метров. Это потенциально позволит доставлять крупные грузы не только в большие аэропорты, но и на удаленные космодромы, испытательные площадки и временные базы.

Еще одно возможное применение — обслуживание многоразовых ракет. Если ступень или другой космический аппарат приземлится вдали от основного космодрома, WindRunner сможет забрать его и доставить обратно для обслуживания и подготовки к следующему запуску.

Radia утверждает, что размеры грузового отсека позволят перевозить в полностью собранном состоянии спутники примерно вдвое большего габаритного класса, чем позволяют современные воздушные перевозки. Если такая возможность будет реализована, конструкторам космической техники не придется столь жестко ограничивать размеры аппаратов ради их последующей транспортировки.

WindRunner при этом не должен заменить существующие военно-транспортные самолеты или наземную логистику. Radia позиционирует его как специализированный транспорт для грузов, которые слишком велики для современной авиации. Потенциальными заказчиками компания считает как коммерческие, так и государственные организации, которым требуется перевозить крупные спутники, ракетные компоненты и другую космическую технику.