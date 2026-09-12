Офлайн-навигация, более 170 режимов тренировок, крупный экран 1,5 дюйма, IP68 и зарядка раз в месяц. Умные часы Doogee Anymoving M1 Pro оценили в 220 долларов

Doogee представила умные часы Anymoving M1 Pro для туризма, спорта и активного отдыха. Новинка получила двухдиапазонный GPS, офлайн-навигацию, экран AMOLED и автономность до 30 дней. Стоимость составляет 220 долларов.

Главная особенность часов — работа с маршрутами без постоянного подключения к интернету. Пользователь может загружать GPX-треки, а функция Track Back помогает вернуться обратно по уже пройденному пути. За точность позиционирования отвечает двухдиапазонный GPS.

Anymoving M1 Pro поддерживают более 170 спортивных режимов, в числе которых бег, велоспорт, походы, плавание и лыжи. Часы также анализируют тренировочную нагрузку, рассчитывают показатель VO₂ max и отслеживают общую физическую активность.

Модель оснащена круглым 1,5-дюймовым экраном AMOLED с пиковой яркостью до 1000 нит и поддержкой Always-On Display. При обычном использовании Doogee обещает до 30 дней работы без подзарядки, с постоянно включенным экраном — около недели, а при интенсивной эксплуатации — до четырех дней.

Корпус защищен в соответствии со степенью IP68 и выдерживает давление до 5 ATM, поэтому часы подходят для плавания и тренировок под дождем. Дополнительно предусмотрен встроенный диктофон для быстрых голосовых заметок.

Anymoving M1 Pro доступны в черном, сером и синем цветах с силиконовыми, кожаными или стальными ремешками.