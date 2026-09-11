В космосе впервые испытали двигатель Холла на твердом цинке

Компания Muon Space впервые успешно испытала в космосе двигатель Холла, использующий твердый цинк в качестве рабочего тела. Установка Starlight заработала с первой попытки. Наблюдение с Земли подтвердило, что созданная двигателем тяга действительно изменила траекторию спутника.

Испытание прошло 1 июля на аппарате SERT-III, специально предназначенном для проверки новой двигательной установки в условиях реальной орбиты. Телеметрия совпала с результатами предварительных наземных испытаний: система стабильно подавала и испаряла цинк, а двигатель создавал расчетную тягу.

Большинство современных двигателей Холла на спутниках используют ксенон или криптон. Эти газы приходится хранить под высоким давлением, для чего нужны специальные баллоны, увеличивающие массу и усложняющие конструкцию аппарата. Starlight работает с твердым цинком, который не требует резервуара высокого давления.

Еще одно преимущество цинка — низкая стоимость и широкая доступность сырья. Это особенно важно для крупных спутниковых группировок: даже небольшое снижение стоимости двигательной установки одного аппарата при масштабировании на десятки или сотни спутников может дать существенную экономию.

Muon Space планирует использовать Starlight для подъема и коррекции орбиты, удержания спутников в заданном положении и управляемого сведения аппаратов с орбиты. Нынешняя версия двигателя рассчитана на небольшие и средние спутники.

Во время испытаний инженеры также проверяли, не приводит ли испаренный цинк к загрязнению поверхности аппарата. Датчики обнаружили рядом с двигателем меньше отложений, чем предполагали консервативные расчеты перед запуском. Полученные данные помогут точнее моделировать распространение цинка и его воздействие на оборудование спутника.

Следующим этапом станет подготовка Starlight к коммерческому применению. Muon Space намерена повысить надежность установки, отработать ее серийное производство и оптимизировать управление выбросами рабочего тела. Компания рассчитывает установить двигатель нынешнего поколения на аппараты заказчиков до конца 2026 года.

Параллельно Muon Space разрабатывает более мощную версию Starlight для крупных космических аппаратов. Ее орбитальные испытания запланированы на первый квартал 2027 года. Если дальнейшие проверки подтвердят результаты первого эксперимента, твердый металл может стать практичной альтернативой традиционным газам в электрических двигателях для спутников.