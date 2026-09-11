Wi-Fi 6, счетчик энергии и работа без интернета: Xiaomi представила умную розетку Smart Socket 4 за 7 долларов

Она поддерживает автоматические сценарии использования совместно с другой техникой Xiaomi

Xiaomi представила умную розетку Smart Socket 4, которая подключается к Wi-Fi 6, позволяет удаленно управлять техникой и отслеживать ее энергопотребление. Новинка появилась на площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin по цене 49 юаней (7 долларов), сбор средств продлится до 16 сентября.

Smart Socket 4 подключается напрямую к домашней сети Wi-Fi и не требует отдельного шлюза. Розетка поддерживает MU-MIMO и OFDMA. Через приложение Mi Home пользователь может удаленно включать и выключать подключенную технику. Это позволяет добавить в умный дом даже обычные бытовые приборы, которые изначально не поддерживают сетевое управление.

Розетка входит в экосистему Xiaomi Surge Smart Connect и поддерживает автоматические сценарии. Ее можно объединять с другими устройствами Xiaomi и задавать условия для включения или отключения подключенной техники.

В Smart Socket 4 установлен измерительный чип, который отслеживает потребляемую мощность и расход электроэнергии. В приложении Mi Home доступны графики и статистика за день, неделю и месяц. Предусмотрены таймер и обратный отсчет. Они работают локально и сохраняют функциональность даже при отключении интернета.

Запустить обратный отсчет можно и без смартфона. Для этого достаточно дважды нажать физическую кнопку на розетке — после этого активируется заранее установленный в приложении таймер.