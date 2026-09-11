В Тольятти начали выпуск генераторов для автомобилей Haval

Российский производитель автокомпонентов «Автоприбор» начал производить генераторы для автомобилей Haval. Производство организовано на площадке «Автоприбор Искра» в Тольятти. Эти автокомпоненты будут поставляться на завод Haval в Тульской области, они предназначены для моделей Jolion, F7, F7x, Dargo, H3, H7 с двигателями объёмом 1,5 и 2 л.

Врио замминистра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин на заводе «Автоприбор Искра» Источник изображения: Минпромторг Самарской области

По планам компании, объём поставок составит 150 тыс. изделий в год. Предполагается, что производство в Тольятти полностью обеспечит потребности автозавода Haval в генераторах. Общие инвестиции в создание производства составили 763 млн руб., средства пошли на оснащение предприятия линиями сборки ротора и статора, финальной сборки генераторов, а также оборудованием для тестирования, проверки долговечности и контроля качества продукции.

Завод «Автоприбор Искра» был открыт в мае 2026 года. Он специализируется на производстве автомобильного электрооборудования для моделей «АвтоВАЗа» и Haval. Общая проектная мощность предприятия составляет до 700 тыс. изделий в год.