А для тех, у кого смартфоны не поддерживают 5G, ускорили LTE

МегаФон запустил сеть 5G в Краснодаре. Первой крупной зоной покрытия стал парк «Краснодар», при этом сигнал нового поколения доступен не только на его территории, но и на части прилегающих жилых кварталов и городских магистралей.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

В зону покрытия вошли стадион, амфитеатр, Японский сад, Парк Облаков, «Каньон», кроличья нора, подземный сад, гейзер, спортивные площадки и другие объекты парка. Одновременно оператор модернизировал сеть вдоль улиц Восточно-Кругликовской, Тихорецкой, Школьной, Жлобы, Героев-Разведчиков и 40-летия Победы.

Для запуска 5G МегаФон использовал существующую инфраструктуру LTE. После модернизации базовых станций сеть пятого поколения развернули на уже используемых частотах, а подключиться к ней могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G.

Для пользователей, у которых нет 5G-смартфона или которые находятся вне новой зоны покрытия, оператор предлагает «5G режим». По заявлению МегаФона, специальные настройки позволяют увеличить скорость мобильного интернета до значений, близких к 5G, хотя технически устройство продолжает работать в сети предыдущего поколения.

Краснодар стал одним из первых российских городов с коммерческим запуском 5G от МегаФона. По данным компании, сеть нового поколения также работает в отдельных центральных районах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода и Твери.

Выбор парка «Краснодар» в качестве стартовой площадки объясняется высокой нагрузкой на сеть. По обезличенной статистике оператора, летом число посетителей парка оказалось на 63% выше, чем в период новогодних праздников, а объем мобильного интернет-трафика вырос на 20%.

После первого этапа МегаФон планирует расширять покрытие 5G. В компании рассчитывают, что новая сеть будет использоваться не только для более быстрого мобильного интернета, но и для развития городской инфраструктуры, бизнеса и промышленных цифровых сервисов.