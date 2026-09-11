Ноутбук, предлагающий до 192 ГБ ОЗУ и мощный 16-ядерный процессор. Sixunited представила модель AXN88B-160M-YD

Компания Sixunited представила ноутбук AXN88B-160M-YD, который одним из первых на рынке получил новый процессор Ryzen AI Max+ PRO 495. Да, технически это почти полная копия Ryzen AI Max+ PRO 395, однако формально модель новая.

Она поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти, и именно столько максимум предлагает ноутбук, причём это быстрая память LPDDR5X-8533. По совокупности характеристик система получается достаточно уникальной. Понятно, что на рынке будут и другие такие, но если говорить не о модели, а о платформе, то сочетание достаточно мощного 16-ядерного процессора, мощной интегрированной графики и 192 ГБ ОЗУ сильно выделяется на фоне прочих мобильных ПК.

Система имеет два слота для SSD, 16-дюймовый экран с разрешением 2560 × 1600 пикселей и поддержкой 120 Гц, батарею ёмкостью 85 Вт·ч или 99,9 Вт·ч, пару портов USB4, Wi-Fi 7, и при этом новинка весит 2,1 кг при толщине 18 мм.