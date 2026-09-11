«Алису» могут сделать неудаляемой на российских смартфонах

С расширенными правами, в числе которых работа в фоновом режиме и автоматические обновления

Минцифры совместно с участниками рынка дорабатывает новые правила предустановки российских ИИ-помощников на смартфоны и другие устройства. Вместо привычного понятия «голосовой помощник» предлагается ввести новую категорию — «системный помощник», который сможет получить расширенный доступ к функциям операционной системы. По данным «Коммерсанта», под эти требования может попасть «Алиса AI».

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Главное изменение заключается в том, что системный помощник может стать обязательным предустановленным приложением наряду с RuStore. Более того, проект предусматривает возможность сделать такой сервис неудаляемым обычными средствами.

Также ИИ-помощнику хотят предоставить системные разрешения: работу в фоновом режиме, автоматические обновления, push-уведомления и постоянное ожидание голосовой команды. Это должно приблизить его по возможностям к встроенным ассистентам, которые создают сами разработчики мобильных операционных систем.

При этом Минцифры подчеркивает, что пользоваться помощником будет необязательно. Проект пока находится на стадии обсуждения, а его цель — создать равные условия для российских и зарубежных сервисов.

Производители и дистрибуторы смартфонов уже указали на ряд проблем. По их словам, большинство устройств и операционных систем разрабатываются за пределами России, поэтому предоставить стороннему приложению такие глубокие системные права зачастую невозможно.

Еще один спорный пункт касается фонового обновления без разрешения пользователя. Представители отрасли считают, что это может противоречить архитектуре безопасности некоторых операционных систем. Кроме того, они предлагают дать производителям не менее пяти месяцев на адаптацию к новым требованиям.

Участники рынка также предупреждают, что дополнительные доработки могут увеличить стоимость смартфонов и усложнить поставки отдельных иностранных моделей. Отдельно поднимается вопрос конфиденциальности: если ИИ-помощник получит доступ к уведомлениям и другим системным данным, правила обработки такой информации должны быть четко прописаны.

На данный момент документ остается проектом. Минцифры продолжает дорабатывать его.