На Земле началась магнитная буря

На Земле около 11:00 по московскому времени началась первая магнитная буря сентября. Пока ее интенсивность соответствует уровню G1 — минимальному значению по пятибалльной шкале геомагнитных бурь.

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Приход магнитной бури ожидался заранее. Она связана с выбросом солнечной плазмы, который произошел примерно за трое суток до этого. Облако плазмы достигло Земли еще накануне днем и сначала вызвало продолжительные геомагнитные возмущения. Примерно через сутки их интенсивность превысила порог, после которого событие классифицируется как магнитная буря.

Спокойная геомагнитная обстановка пока не ожидается. По прогнозу, повышенная активность может сохраняться еще около двух суток. За это время буря способна усилиться до уровня G2 — средней интенсивности. Возможен и уровень G3, хотя вероятность такого сценария оценивается как небольшая.

Одним из наиболее заметных последствий уже стало расширение зоны полярных сияний в сторону средних широт. Сильный всплеск произошел около полуночи по московскому времени, после чего сообщения о сиянии поступили из северных и северо-западных регионов России.

Сейчас авроральная активность оценивается примерно в 5 баллов из 10, но к вечеру она может снова усилиться. При определенном развитии геомагнитной обстановки нижняя граница зоны полярного сияния способна сместиться до 53–56 градусов северной широты.

В этот диапазон попадает Москва, поэтому теоретически северное сияние может стать заметно и в столичном регионе. Впрочем, пока такой сценарий считается маловероятным.