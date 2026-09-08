One UI 9.0 вышла для Samsung Galaxy A55 — это первая бета-версия прошивки

Samsung выпустила первую бета-версию One UI 9.0 на базе Android 17 для Galaxy A55. Пока обновление доступно только в Южной Корее, однако в ближайшее время программа тестирования должна расшириться на другие страны.

Еще в прошлом месяце появились признаки того, что Samsung готовит бета-тестирование One UI 9.0 для Galaxy A55. Теперь эти планы подтвердились официальным запуском первой тестовой сборки.

Обновление занимает 2,13 ГБ и имеет номер прошивки A556SKSUAZZI1. Ожидается, что вскоре оно станет доступно пользователям Galaxy A55 в Европе, Индии, Великобритании и США.

После запуска программы в конкретном регионе принять участие в тестировании можно через приложение Samsung Members. Нужно найти баннер программы One UI 9.0 для Galaxy A55, зарегистрировать устройство, а затем открыть «Настройки» → «Обновление ПО» и проверить наличие новой версии.

One UI 9.0 включает изменения интерфейса и новые функции. Для Galaxy A55 это первое публичное знакомство с новой оболочкой Samsung на базе Android 17.