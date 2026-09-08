В «Яндекс Переводчике» появились алтайский и карельский языки

В «Яндекс Переводчике» появилась поддержка новых языков народов России — алтайского и карельского. Теперь пользователи могут переводить тексты с этих языков на более чем сто других и обратно, сообщила пресс-служба компании. Функция доступна на сайте и в приложении «Яндекс Переводчика», а также в тематическом блоке перевода в «Яндекс Поиске».

Изображение сгенерировано нейросетью Grok Источник изображения: Grok Imagine

В Яндексе отмечают, что поддержка новых языков поможет тем, кто хочет их изучать, читать тексты на алтайском и карельском и знакомиться с культурным наследием народов России. Так, на карельском языке говорят около 14 тысяч человек, а на алтайском — около 70 тысяч человек. Помимо этих языков, сервисы Яндекса поддерживают татарский, чувашский, башкирский, марийский, удмуртский, чеченский, бурятский, осетинский, джуури и другие языки народов России.

В компании рассказали, что Яндекс не только добавляет поддержку языков в свои сервисы, но и улучшает качество перевода с помощью нейросетей, а также развивает распознавание и синтез речи. Например, для татарского, чувашского, башкирского, удмуртского, марийского и якутского языков доступны голосовой ввод и озвучка фраз — пользователи могут ввести запрос голосом или услышать правильное произношение.