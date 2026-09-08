Представлен полутвердотельный внешний аккумулятор Hyper за 60 долларов

Устройство имеет емкость 5000 мА·ч

Корпуса, системы питания и охлажденияHyper

Компания Hyper, производитель аксессуаров и периферийных устройств, представила портативный аккумулятор HyperJuice 5K Qi2 с полутвердотельным элементами.

Данное устройство имеет емкость аккумулятора 5000 мА·ч (18 Вт·ч), поддерживает выходную мощность 20 Вт в проводном режиме и 15 Вт в беспроводном режиме.

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Источник изображения: ithome // Hyper

Устройство оснащено индикаторами состояния питания и зарядки и стоит 60 долларов.

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