2,6 млн рублей за топовое оснащение, передний привод, 147 л.с. и «робот». Раскрыта стоимость кроссовера Tenet Plus L4, который выпускают вместо Hyundai Creta.

Раскрыта предварительная стоимость нового компактного кроссовера Tenet Plus L4, серийное производство которого недавно запустили на модернизированном заводе «АГР» в Сестрорецке под Санкт-Петербургом. Один из дилеров указал цену 2,6 млн рублей за автомобиль в старшей комплектации «Элегант».

Официального прайс-листа Tenet Plus пока нет, поэтому указанная дилером стоимость может отличаться от цены на момент полноценного старта продаж. Известно, что первоначально кроссовер предложат в двух переднеприводных комплектациях — «Стайл» и «Элегант».

Все версии получат 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. и шестиступенчатую роботизированную коробку передач 6DCT с двумя сцеплениями.

Уже в базовое оснащение войдут цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 8,8 дюйма и медиасистема с крупным 13,2-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Подушек безопасности будет шесть.

Автомобиль также адаптирован к российским условиям эксплуатации. Предусмотрены дистанционный запуск двигателя, подогрев передних кресел, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя, а также защита двигателя и дополнительная тепло- и шумоизоляция. Топовый «Элегант» дополнительно оснащается панорамной крышей и системой кругового обзора.

Завод «АГР» ранее принадлежал Hyundai. До ухода корейской компании на нем выпускались одни из самых популярных автомобилей российского рынка — Hyundai Solaris и Creta. Tenet Plus L4 стал первой моделью новой производственной программы модернизированного предприятия.