SSD на 8 ТБ за 730 долларов. Представлен Teclast Aurora

Teclast представила Aurora 8TB SATA SSD — твердотельный накопитель с огромной по меркам SATA-сегмента ёмкостью 8 ТБ.

Новинка выполнена в стандартном форм-факторе 2,5 дюйма при толщине всего 7 мм, поэтому совместима с большинством ноутбуков, настольных ПК, моноблоков и мини-ПК. Производитель позиционирует накопитель в том числе как способ ускорить старые компьютеры.

По характеристикам Aurora 8TB развивает скорость последовательного чтения до 550 МБ/с, а записи — до 520 МБ/с. Внутри используются 3D NAND и контроллер высокого класса. В отличие от механических жёстких дисков, SSD не имеет движущихся деталей, поэтому лучше переносит удары и падения. Корпус получил декоративную обработку с эффектом «северного сияния» и пескоструйной фактурой.

За Teclast Aurora 8TB SATA SSD в Китае просят 4899 юаней — это примерно $730.