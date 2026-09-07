Exynos 2700, который ожидается в Samsung Galaxy S27, протестировали задолго до анонса

Новые результаты тестирования будущего Exynos 2700 появились в базе Geekbench. В версии 6.7.1 процессор набрал 4328 баллов в однопоточном и 14 700 баллов в многопоточном тесте.

Для сравнения, апрельский результат составлял 2603 и 10 350 баллов соответственно, однако напрямую сопоставлять показатели нельзя из-за разных версий Geekbench и более раннего образца чипа.

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Exynos 2700, по имеющейся информации, получит необычную 10-ядерную конфигурацию 1+4+1+4. В ней используются ядра Arm C1-Ultra и C1-Pro, а также более новое поколение C2-Ultra и C2-Pro. За графику будет отвечать Xclipse 970, а для задач искусственного интеллекта предусмотрен отдельный NPU. Кроме того, чип может получить поддержку оперативной памяти LPDDR6, что увеличит пропускную способность системы.

Ожидается, что Exynos 2700 станет основой Galaxy S27, S27+ и S27 Pro. Производство якобы будет организовано по улучшенному 2-нм техпроцессу Samsung Foundry SF2P.