Вьетнам стал 78-й страной, подписавшей Соглашения Артемиды

Вьетнам присоединился на фоне развития собственной спутниковой программы и сотрудничества с США в области наблюдения Земли

28 октября 2026 года Вьетнам стал 78-й страной, подписавшей Соглашения Артемиды — международную инициативу под руководством NASA, устанавливающую принципы ответственного освоения Луны, Марса и других небесных тел. Документ от имени страны подписал министр науки и технологий Ву Хай Куан на мероприятии Vietnam International Digital Week в бухте Халонг. В церемонии участвовала посол США во Вьетнаме Дженнифер Уикс.

Соглашения Артемиды учредили в 2020 году США и ещё 7 стран. Они предусматривают мирное освоение космоса, прозрачность космической деятельности, обмен научными данными, помощь космонавтам в чрезвычайных ситуациях и предотвращение вредного вмешательства в работу других участников. Отдельный принцип касается сохранения исторически значимых объектов на Луне и других небесных телах.

Вьетнам стал 78-й страной, подписавшей Соглашения Артемиды
Источник изображения: NASA

Для Вьетнама присоединение к соглашениям происходит на фоне развития национальной космической программы. Страна открыла Национальный космический центр в Ханое и развивает спутниковые технологии в рамках программы LOTUSat, ориентированной на наблюдение Земли, мониторинг погоды и реагирование на стихийные бедствия.

NASA также сотрудничает с Вьетнамско-немецким университетом в рамках миссии Soil Moisture Active Passive (SMAP), которая измеряет влажность поверхностного слоя почвы по всему миру. По словам заместителя главы NASA Мэтта Андерсона, у американского агентства и Национального космического центра Вьетнама уже есть опыт взаимодействия в спутниковых технологиях, исследованиях землепользования и радиолокационном наблюдении Земли.

Подписание соглашений расширяет сотрудничество двух стран в космической сфере, однако само по себе не означает участия Вьетнама в конкретных лунных миссиях. NASA рассчитывает, что к инициативе присоединятся и другие государства, а общие принципы помогут координировать их деятельность за пределами Земли.

Наука и космоскосмосКосмонавтикаПрограмма ArtemisОсвоение луныИсточники:NASA

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