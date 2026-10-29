В России готовят новые правила для «серых» смартфонов: две недели на регистрацию через «Госуслуги» — иначе аппарат попросту отключат от связи ⁠ 6

Минцифры может обязать россиян регистрировать ввезённые из-за рубежа телефоны в течение двух недель по номеру IMEI. Как рассказали РБК источники, знакомые с обсуждением инициативы, владельцам таких устройств дадут две недели на регистрацию, после чего телефоны перестанут обслуживаться в российских сетях связи.

В Минцифры пояснили, что новые правила затронут тех, кто самостоятельно привёз смартфон из-за границы, а также покупателей контрафактных аппаратов. Устройства, которые уже работали в российских сетях до апреля 2027 года, продолжат обслуживаться без регистрации независимо от способа ввоза.

Зарегистрировать телефон можно будет через «Госуслуги». Если владелец не выполнит требование в установленный срок, устройство отключат от сетей связи. При этом в министерстве подчеркнули, что проект пока обсуждается в аппарате правительства, поэтому его положения ещё могут измениться.

Для официальных продавцов мера не должна ничего изменить: сведения об устройствах, ввезённых легально, будут автоматически попадать в базу. Однако участники рынка опасаются последствий для серого импорта. По оценкам экспертов, с рынка могут уйти до 70% продавцов, работающих по такой схеме, а цены на отдельные модели способны вырасти до 40% относительно самых дешёвых предложений.