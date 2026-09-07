Представлена камера Xiaomi с экраном для видеосвязи и поворотным механизмом на 360°

Xiaomi представила Smart Camera Video Call Edition 2 — домашнюю камеру, превращённую в полноценное устройство для видеосвязи.

Новинка уже продаётся на JD.com за 499 юаней. Она оснащена 3,97-дюймовым цветным экраном с разрешением 480×800 пикселей и крупными физическими кнопками с выраженной тактильной отдачей. Устройство поддерживает двусторонние видеозвонки между камерой и смартфонами, а также между двумя камерами.

Для звонков предусмотрено сразу три варианта: жестом, одним нажатием кнопки и через объединённый вызов. За качество связи отвечают два микрофона, крупный динамик и система интеллектуального шумоподавления. Камера получила поворотную конструкцию с углом 360° по горизонтали, а угол наклона можно вручную менять в диапазоне от 0 до 30 градусов. Разрешение сенсора выросло до 8 Мп, а максимальное качество записи теперь достигает 4K.

Внутри установлен новый вычислительный чип, обеспечивающий на 50% больше производительности по сравнению с предыдущим поколением. Это позволяет использовать более сложные алгоритмы ИИ для распознавания сцен. Кроме того, камера поддерживает Xiaomi Surge Smart Connect и может транслировать изображение на смартфоны, планшеты и телевизоры Xiaomi.