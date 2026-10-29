Американский спутник заснял секретный китайский космоплан Shenlong прямо на орбите

Причем в необычном состоянии — Shenlong был пристыкован к какому-то спутнику

Американское Разведывательное управление Министерства обороны (DIA) опубликовало снимок китайского беспилотного космоплана Shenlong, сделанный спутником WorldView-3 компании Vantor в 2024 году. Аппарат находился на расстоянии около 90 км от космоплана. Разрешение изображения составляет 4,5 см на пиксель, благодаря чему на снимке можно различить детали конструкции.

Американский спутник заснял секретный китайский космоплан Shenlong прямо на орбите
Источник изображения: Satellite image ©2026 Vantor через Space.com

На фотографии Shenlong пристыкован к другому космическому аппарату, у которого раскрыты солнечные панели. Какой именно спутник запечатлён рядом с космопланом, пока неизвестно. Также на снимке видны открытые створки грузового отсека Shenlong.

Изображение вошло в новый доклад DIA об угрозах безопасности в космосе. Собственно, именно поэтому оно и было опубликовано сейчас, хотя сделано два года назад

Нынешняя, четвёртая миссия Shenlong началась в феврале 2026 года. Китайские власти заявляли, что программа предназначена для испытания технологий, которые должны сделать использование космоса более доступным. При этом подробности миссий не раскрываются.

Наблюдатели ранее фиксировали, как Shenlong выпускал на орбите неизвестные объекты. В июне 2026 года американская компания LeoLabs сообщила об обнаружении нового объекта рядом с космопланом и позднее заявила, что с высокой вероятностью считает его отделившимся от Shenlong. Подобные события отмечались и во время предыдущих миссий.

О каких объектах идет речь — неизвестно. Это могли быть кубсаты, или космоплан мог сбрасывать ненужное оборудование перед возвращением на Землю. Официальных сведений о назначении таких операций нет.

США также эксплуатируют секретный беспилотный космоплан X-37B, созданный Boeing. В феврале 2025 года Космические силы США впервые опубликовали фотографию аппарата на орбите. На ней, предположительно, были видны открытые створки его грузового отсека.

Напомним, вчера Virgin Galactic представила свой совершенно новый космоплан Delta — он будет использоваться для космического туризма.

Наука и космоскосмосИсточники:Space.com

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Для российского водородного поезда создали двигатель мощностью 516 л. с. — он отправился на сертификациюСледующая публикация: В России готовят новые правила для «серых» смартфонов: две недели на регистрацию через «Госуслуги» — иначе аппарат попросту отключат от связи
Главное
Все новости
30 минут назад6В России готовят новые правила для «серых» смартфонов: две недели на регистрацию через «Госуслуги» — иначе аппарат попросту отключат от связи
12:28Для российского водородного поезда создали двигатель мощностью 516 л. с. — он отправился на сертификацию
12:208Это новый премиум-флагман Samsung — представлен Samsung W27
Lada Azimut проходит последние проверки перед стартом продаж: АвтоВАЗ протестировал электронику кроссовера12:045Lada Azimut проходит последние проверки перед стартом продаж: АвтоВАЗ протестировал электронику кроссовера В безэховой камере
Эта ракета полетит к Луне: центральную ступень Artemis III показали на живых фото10:434Эта ракета полетит к Луне: центральную ступень Artemis III показали на живых фото Ключевой этап подготовки к тестовой миссии 2027 года завершён в здании сборки на мысе Канаверал
Большой экран, 7500 мА·ч, 50 Мп и IP64 за 19 тыс. рублей. Бюджетный смартфон Poco C95 Pro вышел в России10:4210Большой экран, 7500 мА·ч, 50 Мп и IP64 за 19 тыс. рублей. Бюджетный смартфон Poco C95 Pro вышел в России В начальной версии 6/128 ГБ памяти, в топовой — 8/256 ГБ
Историческое возвращение Starship в объятия Mechazilla стало на шаг ближе: SpaceX показала испытания всех двигателей10:283Историческое возвращение Starship в объятия Mechazilla стало на шаг ближе: SpaceX показала испытания всех двигателей Запуск ожидается в ноябре, компания намерена впервые поймать обе ступени
10:231На Землю идёт магнитная буря
10:1414Спорный iPhone Duo разошёлся тиражом 200 тысяч единиц в Китае, но ажиотаж быстро спал
10:016Продажи телевизоров падают до минимума за 17 лет в Китае, согласно данным Lotoo Technology
09:5617Суперкомпьютер с 1,4 ПБ памяти и 9600 ускорителями Nvidia выставили на eBay за $60 млн
Ноутбуки, смартфоны, игровые приставки и пылесосы в аренду. Россиянам предлагают новый сервис «М.Видео»09:485Ноутбуки, смартфоны, игровые приставки и пылесосы в аренду. Россиянам предлагают новый сервис «М.Видео» Партнёрство с Pauri позволит брать устройства на время и выкупать их после аренды
Этот рекорд держался 25 лет: поезд из 696 вагонов общей длиной 7600 метров установил новый рекорд09:4214Этот рекорд держался 25 лет: поезд из 696 вагонов общей длиной 7600 метров установил новый рекорд Локомотив обеспечивает тягу, а средний и задний локомотивы — синхронное ускорение
09:361Трёхлетние iPhone 15 Pro Max заметно подорожали в Китае
09:3011Миллионы «Яндекс Станций» и телевизоров с YaOS получили экстренное обновление безопасности
09:294Работа в мороз, 15 000 циклов со сроком службы до 25 лет. Натрий-ионные аккумуляторы CATL будут поставлять в Европу
09:254Представлен американский компактный ПК Thelio Prime с 96 ГБ ОЗУ, Ryzen 9 9950X и RTX 5070
Motorola Signature 27 будет дороже Samsung Galaxy S26 Ultra: суперфлагман Moto получит Snapdragon 8 EE Gen 6, батарею 7000 мАч, звук Bang & Olufsen, 7 лет обновлений и камеру на 200 Мп09:194Motorola Signature 27 будет дороже Samsung Galaxy S26 Ultra: суперфлагман Moto получит Snapdragon 8 EE Gen 6, батарею 7000 мАч, звук Bang & Olufsen, 7 лет обновлений и камеру на 200 Мп Релиз интересной новинки Motorola ожидается в ноябре
09:152Ресурс более 1 млн км, 3000 циклов и 500 км за 12 минут. Полутвердотельные аккумуляторы Svolt показали на фото
09:113IBM впервые связала два квантовых процессора с точностью передачи состояний до 99,29%
09:051Представлен роутер ZTE Wi-Fi 7 с тремя гигабитными Ethernet-портами
08:5512Открытие ставит под вопрос неизбежность гибели Земли: обнаружены три планеты, пережившие превращение своих звезд в красных гигантов
08:372«Нет возгорания, нет взрыва». Батарея CATL пережила сильный удар и пожар
08:332Xiaomi превратили в iPhone: iOS 17 запустили на Xiaomi Redmi K90 Pro Max
08:301Xiaomi выпустила металлический чемодан Mijia с бесшумными колёсами и кодовым замком
08:28Google: новейшая Gemini 4 Carbon обошла модели OpenAI и Anthropic в тестах кибербезопасности
08:256Это новая Nokia. Появилось первое изображение Nokia 2360 Flip
08:2311Необычно широкий смартфон Huawei Pura X View сметают с полок: 1 миллион продаж за 50 дней и предзаказ на 60 дней из-за дефицита
08:21Samsung выпускает второе октябрьское обновление для Galaxy S26 в Европе и США
08:168Новая проблема iPhone Duo: видео нельзя поставить на паузу или приглушить
08:145Алюминиевый импортозаместитель: «Ростех» запустил массовый выпуск деталей для электроники
08:10Пьезоэлектрическое охлаждение и крепление к смартфону без магнитов. Представлен Huawei Wind Chaser