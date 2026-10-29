Американский спутник заснял секретный китайский космоплан Shenlong прямо на орбите

Причем в необычном состоянии — Shenlong был пристыкован к какому-то спутнику

Американское Разведывательное управление Министерства обороны (DIA) опубликовало снимок китайского беспилотного космоплана Shenlong, сделанный спутником WorldView-3 компании Vantor в 2024 году. Аппарат находился на расстоянии около 90 км от космоплана. Разрешение изображения составляет 4,5 см на пиксель, благодаря чему на снимке можно различить детали конструкции.

На фотографии Shenlong пристыкован к другому космическому аппарату, у которого раскрыты солнечные панели. Какой именно спутник запечатлён рядом с космопланом, пока неизвестно. Также на снимке видны открытые створки грузового отсека Shenlong.

Изображение вошло в новый доклад DIA об угрозах безопасности в космосе. Собственно, именно поэтому оно и было опубликовано сейчас, хотя сделано два года назад

Нынешняя, четвёртая миссия Shenlong началась в феврале 2026 года. Китайские власти заявляли, что программа предназначена для испытания технологий, которые должны сделать использование космоса более доступным. При этом подробности миссий не раскрываются.

Наблюдатели ранее фиксировали, как Shenlong выпускал на орбите неизвестные объекты. В июне 2026 года американская компания LeoLabs сообщила об обнаружении нового объекта рядом с космопланом и позднее заявила, что с высокой вероятностью считает его отделившимся от Shenlong. Подобные события отмечались и во время предыдущих миссий.

О каких объектах идет речь — неизвестно. Это могли быть кубсаты, или космоплан мог сбрасывать ненужное оборудование перед возвращением на Землю. Официальных сведений о назначении таких операций нет.

США также эксплуатируют секретный беспилотный космоплан X-37B, созданный Boeing. В феврале 2025 года Космические силы США впервые опубликовали фотографию аппарата на орбите. На ней, предположительно, были видны открытые створки его грузового отсека.

Напомним, вчера Virgin Galactic представила свой совершенно новый космоплан Delta — он будет использоваться для космического туризма.