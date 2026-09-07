Открыт новый астероид размером 100 метров

Астроном-любитель из крымского поселка Научный Геннадий Борисов сообщил об открытии нового астероида диаметром около 100 метров.

Объект находится неподалеку от Марса и движется по вытянутой орбите: сначала приближается к Красной планете, а затем уходит в главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером. По словам ученого, траектория небесного тела не представляет опасности для Земли.

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Только с мая по август 2026 года Борисов обнаружил девять околоземных астероидов, каждый размером в несколько десятков метров. Это далеко не первое его крупное открытие. В апреле 2024 года он сообщил об обнаружении астероида диаметром около 200 метров, который потенциально может представлять опасность для Земли. А в 2019 году Борисов первым обнаружил межзвездную комету, впоследствии получившую его имя.

Борисов живет в поселке Научном Бахчисарайского района и самостоятельно конструирует телескопы, используя их для поиска новых небесных тел. Первые открытия он сделал еще в 2013 году. На сегодняшний день на его счету более 150 астероидов и 16 комет.