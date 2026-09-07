Молодые россияне чаще других покупают или получают новые iPhone, подсчитали в «Яндекс маркете»

В возрасте 18–25 лет новым смартфоном Apple пользуются 69% владельцев, тогда как после 36 лет показатель опускается ниже 50%

Молодые россияне чаще покупают или получают в пользование новые iPhone, тогда как с возрастом владельцы Apple заметно чаще сохраняют старые устройства.

Чем младше опрошенные, тем чаще они приобретают или получают в пользование новые iPhone. Среди тех, кому 18-25 лет, новым телефон был у 69% опрошенных. В группе 26-35 лет доля новых устройств уже заметно ниже, 57%. К 36-45 годам новым iPhone пользуется только 41% респондентов, а в самой старшей группе, 46-55 лет, эта доля почти не меняется и составляет 39%. «Яндекс Маркет»

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

При этом 36% опрошенных до сих пор пользуются своим первым iPhone. В среднем знакомство со смартфонами Apple происходит в возрасте от 26 до 35 лет. Большинство впервые покупали новый аппарат, но почти 40% начинали с подержанного или восстановленного iPhone. Чаще всего устройства приобретали в официальных магазинах, у операторов и на маркетплейсах, а часть пользователей получила смартфон от родственников или партнера.

Главным поводом для смены iPhone для 17% респондентов стал выход новой модели. Еще 16% меняли смартфон из-за изношенной батареи, а 7% — когда появлялась финансовая возможность купить новый.

Однако на практике чаще всего решение принималось из-за проблем со старым устройством: 24% дождались заметного ухудшения его работы, а 20% сменили iPhone после поломки.