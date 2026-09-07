Топовая камера Lofic и новый Snapdragon, который перешагнёт порог 5 ГГц. Открыты предзаказы на Xiaomi 18 Pro

Новая серия получит 2-нм чипы Qualcomm

Мобильные телефоны

Официальная премьера серии Xiaomi 18 Pro состоится уже в сентябре, а в офлайн-магазинах компании стартовал прием предварительных заказов.

Ключевым событием станет саммит Qualcomm Snapdragon 23 сентября. В линейке процессоров Qualcomm нового поколения (2026 года) вместе с мощной версией Snapdragon 8 Elite Ultra / Extreme Gen 6 (SM8975) готовится стандартный чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950)

Оба процессора будут выпускаться по передовому 2-нм техпроцессу TSMC. При этом старшая версия, как утверждается, впервые среди флагманских мобильных чипов преодолеет отметку 5 ГГц. 

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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Не менее серьёзные изменения ждут камеры. По утечкам, Xiaomi 18 Pro Max получит 200-мегапиксельную основную камеру с крупным сенсором и технологией Lofic, 200-мегапиксельный телефомодуль  с большим сенсором и макросъёмкой, а также сверхширокоугольный модуль.

Обычный Xiaomi 18 Pro может получить схожую систему с двумя 200-мегапиксельными камерами, но без LOFIC в основном сенсоре.

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