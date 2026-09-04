10 000 и 20 000 мА•ч, экран и возможность крепления на штативе. Представлены аккумуляторы SmallRig

SmallRig показала на IFA новые внешние аккумуляторы, ориентированные прежде всего на фотографов и видеографов.

Главная особенность — возможность крепления непосредственно к оборудованию: на корпусе предусмотрено резьбовое отверстие 1/4"-20 и установочное отверстие, благодаря чему аккумулятор можно закрепить на штативе, кронштейне или зажиме.

При этом аккумулятор можно превратить в источник питания для V-mount-системы благодаря съёмной V-mount-пластине. Сняв её, устройство используется как обычный внешний аккумулятор. В корпус также встроен выдвижной кабель длиной 67 см, который автоматически убирается обратно и избавляет от лишних проводов при съёмке. Цветной дисплей показывает уровень заряда, мощность на входе и выходе, а также состояние аккумулятора.

Для безопасности предусмотрена защита от короткого замыкания, перегрузки по току, перегрева, перенапряжения и чрезмерного разряда.

Доступны версии на 10 000 и 20 000 мА•ч стоимостью $60 и $80 соответственно.